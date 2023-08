Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (17.08.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa und natürlich auch die Investoren würden hoffen, dass den Frankfurtern die ersehnte Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX noch in diesem Jahr gelinge. Die nächste Chance dafür komme am 5. September. Dann stehe die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes durch die Deutsche Börse an. Wie sei der aktuelle Stand - wann wäre die Umsetzung?Wenn die Überprüfung zugunsten des Frankfurter Luftfahrt-Unternehmens ausgehen sollte, dann wären die Lufthansa-Papiere ab dem 18. September wieder sichtbares Mitglied des elitären DAX-40-Clubs. Größter Konkurrent im Aufstiegsrennen sei derzeit Fresenius Medical Care (FMC), wobei ein echter Abstiegskandidat gar nicht vorhanden sei.Beiden Aspiranten könnte die Rückkehr jedoch über die sogenannten "Fast-Entry-Regel" gelingen. Der Fresenius-Tochter würden aktuell - zum begehrten Platz 33, der eine Aufnahme ermögliche - 500 Millionen Euro an Marktkapitalisierung fehlen, bei der Lufthansa seien es derzeit rund 900 Millionen Euro, weshalb der MDAX-Konzern (noch) zu wenig auf die Börsenwaage bringe. Sollte einer der beiden Kandidaten seinen Aktienkurs kurzfristig überdurchschnittlich stark steigern, könnte das Zalando als derzeit kleinsten DAX-Wert in Bedrängnis bringen - und womöglich zum Abstieg verdonnern.Hintergrund: Möglich sei der Wiederaufstieg für die Lufthansa überhaupt nur deshalb, weil das Unternehmen im Geschäftsbericht 2022 rückwirkend zwei wichtige Kennziffern des Jahres 2021 "angepasst" habe und damit die formalen Kriterien für einen DAX-Aufstieg erfülle.Neu in den DAX dürften nämlich nur Unternehmen, die zwei Geschäftsjahre in Folge einen operativen Gewinn ausgewiesen hätten. 2022 habe die Lufthansa mit hohem Gewinn abgeschlossen, doch 2021 sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ursprünglich negativ gewesen. Im 2022er-Geschäftsbericht, in dem auch die Zahlen von 2021 ausgewiesen würden, sei aus einem EBITDA von minus 90 Millionen Euro jedoch eines in Höhe von plus 593 Millionen Euro geworden - dank einer bilanziellen Anpassung. Unter anderem habe die Lufthansa das Ergebnis zum Beispiel um Abfindungen oder Rechtskosten bereinigt, die nicht aus normalen Geschäftsaktivitäten stammen würden.Klar, ein DAX-Aufstieg dürfte den Lufthansa-Kurs spürbar beflügeln, da DAX-Fonds beziehungsweise -ETFs dann auch die Lufthansa entsprechend anteilig kaufen (abbilden) müssten. Ob es gelinge, bleibe indes abzuwarten. Daher ist die Lufthansa-Aktie derzeit - trotz der starken operativen Aussichten derzeit aufgrund des wenig einladenden Chartbilds - lediglich eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link