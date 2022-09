Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Dienstag vergangener Woche habe die Lufthansa einen erneuten Streik ihrer Piloten nur knapp abgewendet. Im Rahmen dieser Einigung sei zudem eine Friedenspflicht bis zum 30. Juni 2023 verhandelt worden, sodass bis dorthin keine Streiks mehr befürchtet werden müssten. Doch der Betriebsfrieden sei teuer erkauft.Laut Konzernangaben würden die rund 5.000 Piloten der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo rückwirkend zum 1. August 2022 monatlich 490 Euro brutto mehr erhalten. Im April 2023 folge zudem eine weitere Gehaltsanpassung um monatlich 490 Euro brutto. Laut dem Unternehmen bedeute das für die Piloten Gehaltssteigerungen von 5,5 bis 20 Prozent je nach Dienstgrad. Damit würden die Steigerungen oberhalb des letzten Angebots der Lufthansa liegen, dort sei in zwei Schritten eine Erhöhung der Grundvergütung von 500 und 400 Euro geboten worden.Dennoch bleibe die Airline damit hinter den letzten Forderungen der Vereinigung Cockpit (VC) zurück. Diese habe ursprünglich einen automatisierten Ausgleich oberhalb der aktuellen Inflation verlangt. Dennoch habe sich die Gewerkschaft vorerst zufrieden gezeigt, laut VC-Tarifexperte Marcel Gröls befinde man sich bei der Lufthansa auf einem guten Weg.In den weiteren Verhandlungen dürften neben den umstrittenen Tarifverträgen vor allem Dienstplanfragen und der Streit über die Größe der Kerngesellschaft Lufthansa eine wichtige Rolle spielen. Diesbezüglich habe Konzernchef Carsten Spohr die Bereitschaft erkennen lassen, eine zwischenzeitlich aufgekündigte Flottenzusage über 325 Flugzeuge wiederzubeleben.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Einschätzung: Die Lufthansa-Aktie ist wegen der schwierigen (politischen wie wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen und den damit einhergehenden unsicheren Zukunftsaussichten derzeit kein Kauf, so Julian Weber. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: