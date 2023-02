Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Vier Chefwechsel innerhalb von fünf Jahren: Die Lufthansa-Tochter Brussel Airlines verliere erneut einen CEO an die Konkurrenz. Peter Gerber werde den Konzern verlassen, um zum Ferienflieger Condor zu wechseln. Eine böse Überraschung für die Lufthansa, denn Gerber habe der belgischen Tochter zu Rekordgewinnen verholfen. Auswirkungen auf den Kurs habe die Personalie aber keine.In Lufthansa-Kreisen sei schon länger spekuliert worden, dass sich Gerber mit Hinblick auf seine lange Karriere bei der Airline mehr von seinem Chefposten versprochen habe. Ab dem ersten Februar 2024 werde er die Nachfolge des in Ruhestand gehenden Ralf Teckentrups beim Ferienflieger Condor antreten. Lufthansa-Kommissarin Christina Foerster werde übergangsweise kommissarisch die Führung der belgischen Airline übernehmen.Brussel Airlines erlebe turbulente Zeiten. Die übrigen Gesellschaften der Lufthansa sollten das Gesamtgeschäft allerdings weiter stärken. Die Lufthansa-Aktie setze ihren Höhenflug auch am heutigen Mittwoch fort. Anleger sollten aufgrund der langen Rally aber weiterhin mit einer überfälligen (und gesunden) Konsolidierungsphase rechnen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche LufthansaBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link