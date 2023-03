Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (09.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie müsse am Donnerstag leichte Verluste hinnehmen und notiere damit wieder unter der psychologisch wichtigen 11-Euro-Marke. Neue Unternehmensnachrichten gebe es nicht. Unterdessen habe sich mit Barclays ein weiteres Analystenhaus optimistisch zum MDAX-Konzern geäußert und das Kursziel deutlich nach oben angepasst.Die britische Bank habe jüngst ihre Einstufung für die Kranich-Airline mit "overweight" bestätigt und das Kursziel von 14,80 auf 16,50 Euro angehoben. Damit könnte die Lufthansa-Aktie - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - noch rund 51 Prozent nach Norden segeln.Für neue Kursfantasie habe zuletzt die Techniksparte gesorgt. Insidern zufolge hätten mehrere große Finanzinvestoren ein Auge auf die Wartungssparte der Lufthansa geworfen. Die Unternehmen Advent International und CVC Capital Partners dächten über Gebote für einen Minderheitsanteil an Lufthansa Technik nach, habe zuletzt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Die Sparte könnte demnach mit mehr als sechs Milliarden Euro bewertet werden. Auch Bain Capital und Blackstone sollten Interesse gezeigt haben.Weder die Lufthansa noch die Finanzinvestoren hätten sich zu den Gerüchten äußern wollen. Zuletzt habe Finanzvorstand Remco Steenbergen erklärt, ein Verkauf eines Minderheitsanteils an Lufthansa Technik an einen möglichen Partner könne in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Sollte sich der Konzern stattdessen für einen Teilbörsengang der Tochter entscheiden, würde dieser erst 2024 erfolgen. Dem Bloomberg-Bericht zufolge erwarte die Lufthansa im April unverbindliche Angebote von Interessenten.Die Lufthansa Aktie verliere am vorletzten Handelstag der Woche in einem schwächeren Gesamtmarkt rund 0,7 Prozent auf 10,86 Euro. Nach unten würden die 10-Euro-Marke und der GD 21 bei aktuell 9,86 Euro absichern. Auf dem Weg nach Norden gelte es zunächst, die 11-Euro-Marke zurückzuerobern. Anschließend stehe das Jahreshoch bei 11,16 Euro im Fokus.Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und lässt die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: