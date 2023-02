Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie sei zuletzt auf hohem Niveau tendenziell seitwärts gelaufen. Auch zum Wochenausklang zeige sich das Papier des Luftfahrtunternehmen stabil. Während eine neue Flugreisen-Studie eher Skepsis zum Ausdruck bringe, impliziere eine aktuelle Barclays-Analyse gewaltiges Aufwärtspotenzial.Die Beratungsgesellschaft Roland Berger erwarte für dieses Jahr weltweit eine verhaltene Nachfrage nach Flugreisen. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 falle die Zahl der erwarteten Geschäftsreisen um 28 Prozent niedriger aus, habe die Gesellschaft am Dienstag über Ergebnisse einer Umfrage mit 7.000 Beteiligten in den globalen Hauptmärkten berichtet. Bei den geplanten Privatreisen sei ein Rückgang um 19 Prozent zu erwarten.Barclays sei indes äußerst optimistisch für die Luftfahrt und vor allem für die Lufthansa. Die britische Investmentbank habe die Bewertung der Lufthansa-Papiere im Zuge eines Analystenwechsels bei einem Kursziel von 14,80 Euro mit "overweight" aufgenommen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie mehr als 50 Prozent Potenzial.Die Nachfrage nach Flugreisen sei trotz des turbulenten wirtschaftlichen Umfelds, der hohen Inflation und der unsicheren Energieversorgung derzeit sehr stark und der Flugverkehr nähere sich wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie, so der neu zuständige Analyst Andrew Lobbenberg in einer aktuellen Branchenstudie. Entscheidend sei nun, wie profitabel die europäischen Fluggesellschaften sein können. Er gehe davon aus, dass die Netzwerk-Airlines von der verzögerten Erholung des Geschäftsreiseverkehrs, der Wiedereröffnung Chinas und dem Engagement bei Verbrauchern außerhalb Europas stärker profitieren würden als die Billigflieger."Der Aktionär" rechne auch eher mit Gegenwind in diesem Jahr für die Lufthansa, zumal der Titel seit Ende September vergangenen Jahres rund 65 Prozent zugelegt habe. Das mache die Papiere anfällig für Rücksetzer.Investierte Anleger sollten daher über Gewinnmitnahmen nachdenken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link