Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie setze zum Wochenauftakt ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Am Montag weise der Luftfahrt-Titel erneut ein kleines Minus gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag auf. Jüngste Zahlen vom Flughafenverband ADV würden darauf hindeuten, dass die Erholung nur schleppend verlaufe. Und auch die Aussichten seien alles andere als gut.Von Januar bis September 2023 seien nach Angaben des Flughafenverbandes ADV an den deutschen Flughäfen 149 Millionen Passagiere gezählt worden, wie der ReiseVor9-Newsletter jüngst berichtet habe. Das seien zwar 22 Prozent mehr als im Vorjahr, aber lediglich 78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus von Januar bis September 2019. Der innerdeutsche Verkehr liege mit 27 Prozent und 17 Millionen Fluggästen über dem Vorjahresaufkommen, jedoch um 51 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Deutschland sei weiterhin am unteren Ende der großen europäischen Luftverkehrsmärkte. Hohe Ticketpreise und hohe Standortkosten hätten eine bessere Erholung verhindert.Immerhin: Der Interkontinental-Verkehr wachse laut dem Flughafenverband um 36 Prozent auf 28 Millionen Passagiere zum Vorjahr und treibe die Erholung mit der dynamischsten Entwicklung (86 Prozent) gegenüber dem Vorkrisenniveau an. Allerdings hätten Experten Zweifel, ob sich diese Erholung im Winter mit Blick auf den Nahost-Konflikt fortsetze. Jarrod Castle von UBS etwa habe seine Bewertungen jüngst für die Branche in Europa aufgrund der aktuellen Unsicherheiten bereits nach unten angepasst.Die Lufthansa-Aktie, die am Montag rund ein Prozent auf 6,57 Euro verliere, dürfte weiterhin gen Süden segeln. Zum einen drücke gerade mit Blick auf den Nahost-Konflikt das negative Branchen-Sentiment, zum anderen signalisiere das negative Chartbild weitere Kursverluste.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: