Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,624 EUR +1,87% (27.04.2023, 12:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,618 EUR +1,36% (27.04.2023, 12:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (27.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa wolle in den kommenden Jahre 27.000 neue Sitze in ihre Maschinen einbauen lassen. Das habe Lufthansa Airlines-Chef Jens Ritter am Mittwochabend in München gesagt. Die neuen Sitze seien Teil eines "Allegris" genannten Programms, mit dem die Lufthansa das Fliegen für Passagiere angenehmer machen wolle.Ritter habe die bis 2025 vom Konzern geplanten Investitionen für die Verbesserung von Produkt und Service auf 2,5 Milliarden Euro beziffert, davon 80 Prozent für die eigentliche Lufthansa. Zur Gruppe würden zudem die Fluggesellschaften Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels gehören. Das Lufthansa-Management habe insbesondere zahlungskräftige Kunden im Visier: Allein in der Business Class würden Passagiere die Auswahl unter sieben verschiedenen Sitztypen haben, inklusive "Suitekonzept". In diesem und im nächsten Jahr sollten nach Ritters Worten 24 neue Langstreckenflugzeuge in Dienst gestellt werden."Lufthansa hat den Anspruch, auch weiterhin eine Premium Airline zu sein", habe der Manager gesagt. Die Lufthansa habe in den ersten beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 unter hohen Verlusten gelitten, im vergangenen Jahr hätten serienweise Flugstreichungen und Verspätungen dem Ruf der Airline geschadet.Um eine Wiederholung zu vermeiden, habe die Lufthansa ihren Flugplan reduziert. In den Osterferien seien nach Ritters Worten in Frankfurt 66 Prozent der Maschinen in Frankfurt pünktlich gewesen, am zweiten Drehkreuz in München 78 Prozent. "Wir haben jeden Stein umgedreht", habe er gesagt. Die Lufthansa beklage die hohen Kosten der diesjährigen Streikwelle, deren Folgen das Unternehmen auch dann treffen würden, wenn nicht die eigene Belegschaft streike."Bis auf die ersten 14 Tage in diesem Jahr gab es keine Woche, bei denen nicht Streiks bei Dritten vollzogen wurden", so Ritter. "Für einen kompletten Streiktag müssen wir 200.000 Gäste umbuchen." Abgesehen von Streiks werde im Juni die zweiwöchige Nato-Übung "Air Defender" voraussichtlich den zivilen Flugverkehr beeinträchtigen. "Wir Airlines sind grundsätzlich diejenigen, die die gesamten Kosten zu tragen haben", habe Ritter gesagt. "Das muss sich in Zukunft ändern."Mutige können darauf setzen, dass der MDAX-Titel bald wieder an Höhe gewinnt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wie bei jeder Börsengeschäften sollte auch hier unbedingt ein Stoppkurs gesetzt werden. Bei der Lufthansa biete sich hier die Marke von 7,80 Euro an. (Analyse vom 27.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: