Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe auf Wochensicht leicht zulegen können. Der Luftfahrt-Titel habe in den vergangenen fünf Handelstagen mehr als zwei Prozent gewonnen. Vor allem die erhöhten Jahresprognosen hätten den MDAX -Wert gestützt. Dennoch würden sich die Analysten (noch) zurückhaltend zeigen.Die Deutsche Bank etwa habe zwar am Montag ihr Kursziel etwas von 8,00 Euro auf 8,50 Euro erhöht, halte aber weiterhin an ihrer bisherigen "halten"-Empfehlung fest. Einerseits verbuche die Kranich-Airline höhere Einnahmen dank eines besser als erwarteten Sommers. Auch eine schnellere Eröffnung der Langstrecken-Märkte spiele dem Frankfurter Unternehmen in die Karten, so die Deutsche Bank-Analysten.Auf der anderen Seite seien allerdings weitere Turbulenzen im Zusammenhang mit Corona und vor allem dem Ukraine-Krieg - etwa anhaltend hohe Preise und negative Auswirkungen auf die Konsumfreude in der Europäischen Union (EU) - denkbar. Man wolle daher die endgültigen Zahlen, die am 27. Oktober kommuniziert würden, abwarten - auch mit Blick auf einen möglichen Ausblick auf das kommende Jahr 2023, heiße es in der Studie der Deutschen Bank weiter.Die Lufthansa-Aktie verliere zum Wochenauftakt rund ein halbes Prozent auf 6,56 Euro. Wichtig wäre, dass die 200-Tage-Linie (aktuell: 6,55 Euro) nicht gerissen werde. Auf dem Weg nach oben habe der MDAX-Wert zunächst das August-Hoch bei 6,85 Euro vor der Brust, im Anschluss bilde der horizontale Widerstand bei 7,00 Euro die nächste Hürde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.