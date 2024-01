XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,374 EUR +1,04% (23.01.2024, 10:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aussagen von Star-Alliance-Partner United Airlines am Montag hätten durchaus Mut gemacht: So habe man mit der Prognose für den bereinigten Gewinn die Marktteilnehmer positiv überraschen können. Auch beim Partner Lufthansa dürfte die Prognose gut angekommen sein. Allerdings komme die Aktie der Kranich-Airline auch im heutigen Handel kaum voran.In einer ersten Reaktionen überlagere aber auch die Tatsache, dass die US-Fluggesellschaft für das laufende Quartal mit einem deutlichen Verlust rechne, weil Dutzende Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max nach einem Unfall am Boden bleiben müssten. Die United-Aktien seien im nachbörslichen New Yorker Handel um 6 Prozent nach oben getrieben worden. United kooperiere mit der Lufthansa unter anderem im Rahmen der Luftfahrtallianz Star Alliance.Die Aussagen von United Airlines hätten auch zunächst einen leicht positiven Effekt auf die Aktien der Lufthansa gehabt, die am Dienstag im frühen Handel von den guten Vorgaben hätten profitieren können. Doch dies sei aber am Morgen wieder ein Stück weit gebremst worden von einer pessimistischer werdenden Analystenstimme der Investmentbank Oddo BHF. Zur Stunde pendele der Lufthansa-Kurs wieder in etwa auf dem Niveau des Vortages.Oddo BHF sei im Rahmen einer Sektorstudie vorsichtiger geworden für die Aktien der großen Netzwerk-Airlines. Dementsprechend sei das bislang optimistische Votum "outperform" für die Lufthansa aufgegeben worden, nun laute die neue Einstufung lediglich "neutral". Zudem sei das Kursziel von 10,50 auf 8,50 Euro gesenkt worden. Analyst Olfa Taamallah setze vorerst eher auf die Papiere von Billigfliegern, weil sich seiner Ansicht nach die Kapazitätsentwicklung auf Kurzstrecken besser entwickeln dürfte als auf den für viele große Fluggesellschaften wichtigen Langstrecken. Innerhalb des Sektors bevorzuge er nun die Anteile von Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) und easyJet ( ISIN GB00B7KR2P84 WKN A1JTC1 ). Hingegen sei er neben der Lufthansa auch für die Papiere von IAG ( ISIN ES0177542018 WKN A1H6AJ ) und Air France-KLM (ISIN FR0000031122 / WKN 855111) skeptischer geworden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,413 EUR +1,90% (23.01.2024, 10:49)