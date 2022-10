Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei auf einem guten Weg. Die deutsche Fluggesellschaft habe im Rahmen der endgültigen Q3-Zahlen beim Nettogewinn die Markterwartungen deutlich übertreffen können. Eckdaten zum Sommerquartal habe der MDAX-Kontern bereits vergangene Woche veröffentlicht. Und auch der (kurzfristige) Ausblick sei positiv. Die Lufthansa-Aktie gehöre zu den Top-Gewinnern im MDAX.Die Lufthansa sehe sich nach einem lukrativen Sommerquartal auf Kurs. "Die Lufthansa Group hat die Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und blickt optimistisch nach vorne", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag gesagt. Auch für das sonst eher schwache vierte Quartal erwarte der Vorstand schwarze Zahlen. Zudem wolle die Lufthansa nun die verbliebenen Staatshilfen für ihre Auslandstöchter Austrian und Brussels bis Ende Dezember zurückzahlen.Im dritten Quartal habe die Lufthansa auch unter dem Strich wieder klar schwarze Zahlen geschrieben. Der Überschuss habe in der stärksten Reisezeit des Jahres bei 809 Mio. Euro nach einem Verlust von 72 Mio. Euro ein Jahr zuvor gelegen. Die von Bloomberg befragten Analysten seien im Schnitt nur von einem Gewinn i.H.v. 618 Mio. Euro ausgegangen.Die Lufthansa habe unterm Strich einen höheren Gewinn ausgewiesen als erwartet. Genauso überzeuge der (kurzfristige) Ausblick. "Der Aktionär" habe vor Kurzem auf das deutlich aufgehellte Chartbild hingewiesen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: