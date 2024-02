Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (13.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa habe an den vergangenen Handelstagen wieder nachgegeben, wodurch der Versuch einer nachhaltigen Trendwende vorerst wieder gescheitert sei. Und die jüngsten Meldungen dürften nicht dafür sorgen, dass das Papier der Kranich-Airline Rückenwind erhalte. Denn im Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals zeichne sich keine Einigung ab.Demnach hat auch das verbesserte Angebot des MDAX-Konzerns noch keine Fortschritte erzielen können. So habe der ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky die Lufthansa-Offerte im Vergleich mit den Piloten als "unsozial" bezeichnet. In einem Rundschreiben der Gewerkschaft an die Mitglieder habe es geheißen: "Für andere Berufsgruppen mit Einkommen bis an die 300.000 Euro Jahresgehalt sieht der Konzern maximale Erhöhungen vor. Wir am Boden mit Einstiegsstundenlöhnen von 13 Euro hingegen sollen uns weiter mit einem Bruchteil zufriedengeben."Nach dem 27-stündigen Warnstreik mit 900 Flugausfällen aus der Vorwoche seien die Parteien am Montag am Frankfurter Flughafen zu ihrer dritten Verhandlungsrunde zusammengekommen. In dem neuen Angebot kürze das Unternehmen die Laufzeit von 36 auf 25 Monate und biete die Inflationsausgleichsprämie in voller Höhe von 3.000 Euro für alle Beschäftigten an. Die erste Tabellenerhöhung von 4% solle dem Vorschlag entsprechend im Dezember 2024 greifen vor einer zweiten Stufe von 5,5% im Februar nächsten Jahres.Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann habe das am öffentlichen Dienst orientierte Angebot als "gut und fair" bezeichnet. Es biete allen Beschäftigten mindestens Gehaltssteigerungen von rund 10% in den kommenden zwölf Monaten. Der Manager habe gesagt: "Wir haben unseres Erachtens ein abschlussfähiges Angebot vorgelegt. Nun ist es an ver.di, Einigungswillen zu zeigen - zum Wohle unserer Mitarbeitenden und unserer Gäste."ver.di plane nun, in den nächsten Tagen mit den Beschäftigten zu diskutieren und über das weitere Vorgehen zu beraten. In einer ersten Bewertung seien allerdings bereits die elf Nullmonate ebenso kritisiert worden wie etwa auch die "zu niedrigen" Lohnerhöhungen. In dem Tarifkonflikt fordere die Gewerkschaft für die rund 25.000 Beschäftigten verschiedener Lufthansa-Gesellschaften bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Darüber hinaus werde eine Inflationsprämie von 3.000 Euro angepeilt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link