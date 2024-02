Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,735 EUR -0,26% (31.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,748 EUR -0,49% (31.01.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Eine starke Leistung des gesamten Konzerns: Die Lufthansa könne heute trotz des geplanten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte ihr Programm weitgehend fliegen. Die für den 1. Februar in Frankfurt geplanten Langstreckenflüge würden größtenteils stattfinden. Zubringerflüge für Umsteiger sollten ebenfalls durchgeführt werden. Die Fluggesellschaft habe allerdings eingeräumt, dass es im Transitbereich zu längeren Wartezeiten kommen könnte. Die Flughäfen München und Nürnberg seien nicht von dem ver.di-Streik betroffen, sodass davon auszugehen sei, dass der dortige Betrieb im vollen Umfang stattfinden könne.Allerdings drohe bereits der nächste Tarifkonflikt zu eskalieren: Denn die Kabinengewerkschaft Ufo habe gestern die Gehaltsverhandlungen für rund 18.000 Flugbegleiter der Stammgesellschaft einseitig abgebrochen. "Auch das letzte Angebot der Lufthansa reicht nicht aus", habe es in einem Rundschreiben an die Mitglieder nach 14 Verhandlungstagen geheißen.Die Kabinengewerkschaft habe kaum verhohlen mit Streik gedroht, wenngleich eine Entscheidung der Tarifkommission noch nicht gefallen sei. Sie habe geschrieben: "Das schärfste Schwert einer Gewerkschaft ist so offensichtlich, dass wir es gar nicht separat aussprechen müssen. Aber eins ist klar: Wir sind bereit, auch den Weg der Ultima Ratio zu gehen."Im größten Luftverkehrskonzern Europas hätten zuletzt Piloten und Flugbegleiter der Tochter Discover gestreikt, um einen Erst-Tarifvertrag zu erzwingen. Auch beim Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Teilgesellschaften würden laut ver.di erste Warnstreiks drohen. Die Luthansa habe die Ufo aufgefordert, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und erklärt: "Für den Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt fehlt uns daher jedes Verständnis."(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: