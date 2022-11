Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,927 EUR +1,63% (03.11.2022, 15:39)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,915 EUR -0,36% (03.11.2022, 15:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Lufthansa jüngst erfreulicherweise mit den Flugbegleitern einen Tarifabschluss - ohne Arbeitskampf - habe erzielen können, würden sich die Anleger nun wieder verstärkt auf das Kerngeschäft konzentrieren. Unternehmensseitig gebe es zwar keine News, doch Analysten würden sich mit aktuellen Einschätzungen zu Wort melden.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Entgegen den berechtigten Sorgen der Anleger über einen Nachfragerückgang im Flugverkehr nach dem starken Sommergeschäft seien die Buchungen robust, habe Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben.Bei der Lufthansa werde indes die Entschuldungsstory überschattet von der nur langsamen Erholung der asiatischen Märkte und der Schwierigkeit, im schwachen Aktienmarkt-Umfeld Aktivitäten abzustoßen.Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas habe Lufthansa indes von "Underperform" auf "Neutral" heraufgestuft und das Kursziel um 40 Prozent auf 7,00 Euro erhöht. Der Gegenwind verzögere sich, weggeblasen sei er aber nicht, habe Analyst James Hollins in einer aktuellen Studie geschrieben. Das außerordentlich gute Sommergeschäft sollte sich im vierten Quartal fortsetzen.Der MDAX-Titel habe dank guter Zahlen auf Vier-Wochen-Sicht rund 15 Prozent zugelegt. Ob das Papier demnächst die 7-Euro-Marke knacke, dürfte auch vom Gesamtmarkt abhängen.Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 03.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)