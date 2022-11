Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt leicht angezogen. Neben den starken Q3-Zahlen und Gerüchten über eine Abspaltung von Unternehmensteilen habe auch die Nachricht, dass der MDAX-Konzern wieder im Rennen um die italienische ITA Airways sei, für Rückenwind gesorgt. Die Analysten würden jedoch skeptisch bleiben.Aktuell habe die britische Investmentbank HSBC Lufthansa zwar von "reduce" auf "hold" hochgestuft und auch das Kursziel von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben. Doch mit Blick auf das aktuelle Kursniveau hätte der Luftfahrt-Titel ein Abwärtspotenzial von rund zehn Prozent.Achal Kumar, der bei der HSBC ab sofort die Entwicklung der großen europäischen Airlines analysiere, habe die Lage der Branche am Dienstag als "nicht ganz so düster" bezeichnet. Die Unternehmen hätten nach einem überraschend starken dritten Quartal ihre Jahresgewinnziele angehoben. Der Fokus liege aber auf 2023. Die Geschäftsentwicklung für das kommende Jahr sei immer noch schwer vorherzusagen - die Nachfrageerholung erscheine zwar deutlich, doch die entscheidende Frage bleibe, wie sich das schwache Konjunkturumfeld auswirken werde.Zur Lufthansa-Hochstufung habe Kumar auf die starke Bilanz und Barmittelschöpfung verwiesen. Allerdings blieben die wirtschaftlichen Herausforderungen für Deutschland ein Risiko.Bei der Kranich-Airline sehe es derzeit sowohl fundamental als auch charttechnisch gut aus. Die Lufthansa-Aktie habe daher gute Chancen ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortzusetzen - gerade, wenn es zur wahrscheinlicher gewordenen Jahresendrally komme. Mutige Trader bleiben also dabei und setzen etwa mit dem Call (WKN HR26QX), den "Der Aktionär" jüngst empfohlen hat gehebelt auf höhere Kurse. Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 24.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link