Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,01 EUR -0,22% (22.07.2022, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,024 EUR +0,55% (22.07.2022, 15:47)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt wieder den Rückzug angetreten. Die Anleger stünden dem Luftfahrt-Titel trotz guter vorläufiger Zahlen tendenziell skeptisch gegenüber. Die Belastungsfaktoren überwögen. An diesem Wochenende (22. bis 24. Juli) komme es dann für die Kranich-Airline zu der größten Herausforderung des Sommers.Für den heutigen Freitag, Samstag und Sonntag würden etwa 200.000 Passagiere in Frankfurt am größten deutschen Flughafen erwartet. So viele seien es seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie gewesen. Grund dafür seien die Sommerferien, die in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen würden. Das Allzeithoch für das Passagieraufkommen aus dem Juni 2019 liege bei 241.228 Reisenden.Im Vor-Corona-Jahr sei der Frankfurter Flughafen mit 1.408 täglichen Flugbewegungen der verkehrsreichste Airport des Kontinents gewesen. Aktuell sei der Höchstwert der stündlichen Flugbewegungen gedeckelt, um den restlichen Betrieb von bis zu 1.200 Starts und Landungen am Tag stabil zu halten. Mit Abstand größter Kunde sei die Lufthansa, die hier ihr größtes internationales Drehkreuz betreibe.Die Lufthansa-Aktie kämpfe am Freitag indes mit der Sechs-Euro-Marke und notiere mit einem minimalen Aufschlag bei 6,02 Euro. Auf dem Weg nach oben sei der GD50 (aktuell bei 6,23 Euro) die nächste Hürde."Der Aktionär" beobachtet die Entwicklung der Kranich-Airline weiter intensiv und hat die Aktie bereits auf seine Watchlist genommen. Wer über einen Neueinstieg nachdenkt, sollte allerdings besser das vollständige Zahlenwerk (4. August) sowie ein konkretes charttechnisches Kaufsignal abwarten, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von dpa-AfX