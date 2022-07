Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,639 EUR +1,33% (07.07.2022, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,59 EUR +1,45% (07.07.2022, 10:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe am Donnerstag vorbörslich positiv auf die Nachricht einer höheren Beteiligung des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate habe die Lufthansa-Aktie zuletzt 2,4 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag notiert.Laut einer Pflichtmitteilung vom Vorabend habe die Kühne Aviation GmbH ihren Anteil an der Lufthansa von rund 10 auf 15,01 Prozent aufgestockt. Ein Händler habe am Morgen in einer ersten Reaktion darauf verwiesen, dass Kühne bereits zuvor eine höhere Beteiligung nicht ausgeschlossen habe. Der Investor habe zudem gesagt, dass die Investition dem Unternehmen helfen werde, seine strategischen Ziele zu erreichen. Der Händler habe die Nachricht als "leicht positiv" gewertet.Die Meldung vom weiteren Aktienkauf von Kühne sei natürlich positiv zu werten. Ob der charttechnisch angeschlagenen Lufthansa-Aktie nun der Turnaround gelinge, bleibe aber abzuwarten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link