Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,587 EUR +0,11% (23.01.2023, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,577 EUR -0,03% (23.01.2023, 11:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie ziehe weiter gen Norden. Seit Jahresanfang stünden bereits rund 24 Prozent Zuwachs zu Buche. Und auch zum Wochenauftakt stünden Pluszeichen vor dem Luftfahrt-Titel. Neben der kurz vor dem Abschluss stehenden ITA-Übernahme gebe es unternehmensseitig keine frischen News. Ein Analystenhaus sehe jedoch weiteres Potenzial für den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Wert.Die Investmentbank Oddo BHF habe Lufthansa von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 10,50 Euro angehoben. Nach der Vorgäbe könnte der Luftfahrt-Wert noch um weitere acht Prozent klettern - wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Die Branchenerholung habe sich bestätigt, weshalb seine Erwartungen für 2023 doch zu skeptisch gewesen seien, habe Analyst Yan Derocles in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften geschrieben. Sein Favorit sei Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ). Bei der Lufthansa habe Derocles die unerwartet gute Auslastung gelobt.Die Lufthansa-Aktie könne auch am Montag weiter zulegen und notiere damit den elften Tag in Folge im Plus. Das Problem: Die Aktie sei zunehmend anfällig für eine Konsolidierung, was auch das Chartbild dokumentiere. Der RSI-Wert liege mittlerweile bei 83,3 und damit so hoch wie zuletzt im März 2018. Erklärung: Werte über 70 würden andeuten, dass sich die Aktie im "überkauften" Zustand befinde.Wer investiert ist, sollte einen Stopp-Loss möglichst eng setzen, etwa im Bereich der 9-Euro-Marke, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis: Die Lufthansa-Aktie befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR.Hinweis auf Interessenkonflikte: