ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt mit Abgaben zu kämpfen gehabt. Seit dem 52-Wochen-Hoch vom 8. März bei 11,16 Euro habe der MDAX-Wert um rund 19 Prozent auf 9,10 Euro (20. März) zurückgesetzt. Immerhin: Zum Wochenauftakt liege der Titel leicht im Plus. Dabei halte der bundesweite Streik die Kranich-Airline derzeit am Boden.Die Gewerkschaft ver.di und die EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) würden nämlich am heutigen Montag mit dem größten Streik der letzten 30 Jahre in Deutschland fast den kompletten Transportsektor lahm legen. Auch wenn sich die Arbeitsniederlegung vorrangig den ÖPNV betreffe, bleibe auch die Luftverkehr davon nicht verschont - vor allem an den beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München werde es keinen regulären Passagierverkehr geben. Der Airport der Bayerischen Hauptstadt München sei schon am Sonntag (26. März) von den Streiks und Flugausfällen betroffen gewesen.Insgesamt müssten laut Flughafenverband ADV 380.000 Geschäfts- und Privatreisende am Boden bleiben. Der Hauptstadtflughafen Berlin sei nicht in den Warnstreik einbezogen gewesen. Da aber fast alle anderen deutschen Flughäfen bestreikt würden, seien dort auch alle innerdeutschen Flüge gestrichen gewesen. Die Flughäfen würden nun mit einer stärkeren Auslastung am Dienstag rechnen.Einen Tag vor dem großen bundesweiten Warnstreiktag habe die Lufthansa mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Die größte deutsche Airline habe von technischen Störungen bei externen IT-Dienstleistern gesprochen, die am Sonntagmorgen das Einchecken am Schalter sowie beim Boarden am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main beeinträchtigt hätten. Gegen Mittag seien die Probleme am Frankfurter Flughafen nach Unternehmensangaben behoben worden.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Montag (Mittagszeit) rund ein Prozent auf 9,44 Euro. Nach oben hätten die Papiere die Widerstands-Zone zwischen 9,70 und 9,60 Euro und den GD50 (aktuell: 9,76 Euro) vor der Brust. Komme es wieder zu Abverkäufen, sollte im Bereich des 2020/21er Zwischenhochs bei 9,20 Euro ein Support liegen. Im Anschluss rücke das besagte Verlaufstief vom 20. März bei 9,10 ins Blickfeld."Der Aktionär" hatte - nach der fantastischen Kursrally seit September - zuletzt immer wieder zu Teilgewinnmitnahmen geraten, die restlichen Bestände sind eine Halteposition, so Carsten Kaletta. Analyse vom 27.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: