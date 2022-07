Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Lufthansa-Aktie dank überraschend starker Zahlen zuletzt gen Norden gesegelt habe, stehe der Luftfahrt-Titel heute wieder auf der Verliererliste. Der Frankfurter Flughafen - mit dem MDAX-Konzern als Hauptkunden - stehe am kommenden Wochenende (22.-24.Juli) vor der bislang härtesten Bewährungsprobe des Jahres.Habe es bislang schon wegen Personalmangels etliche Verspätungen und Koffer-Chaos gegeben, würden zu Beginn der Sommerschulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland täglich bis zu 200.000 Passagiere am größten deutschen Flughafen erwartet. So viele seien es seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie gewesen.In Abstimmung mit dem Hauptkunden Lufthansa habe der Betreiber Fraport die Kapazität deutlich zurückgefahren auf noch 88 Starts und Landungen pro Stunde. Vor wenigen Wochen seien noch Spitzen bis zu 106 Flugbewegungen in der Stunde erlaubt gewesen.Laut Fraport-Sprecher Jürgen Harrer habe sich der Betrieb mit der Maßnahme deutlich stabilisiert. Der Kofferberg habe von rund 5.000 auf noch 2.000 Gepäckstücke abgebaut werden können. Sie müssten den Besitzern und Besitzerinnen hinterhergeschickt werden. Bislang habe allein die Lufthansa in Frankfurt und München für die Monate Juli und August fast 6.000 Flüge gestrichen. Fraport wolle weitere Gesellschaften in die Pflicht nehmen, einzelne Flüge abzusagen oder zumindest in schwächere Zeiten zu verschieben.Ob am Wochenende das große Chaos am Frankfurter Flughafen ausbleibe, müsse sich zeigen. Das brisante Thema werde allerdings noch bis in den Winter laut Lufthansa-Boss Carsten Spohr den Passagieren erhalten bleiben. Die Kranich-Airline habe jedoch zuletzt mit überraschend starken vorläufigen Zahlen ein (kleines) Ausrufezeichen gesetzt."Der Aktionär" beobachtet die Entwicklung der Kranich-Airline weiter intensiv und hat die Aktie bereits auf seine Watchlist genommen. Vor einem Neueinstieg sollten Anleger allerdings zunächst das vollständige Zahlenwerk (4. August) sowie ein konkretes charttechnisches Kaufsignal abwarten, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 20.07.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link