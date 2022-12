Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Lufthansa könne am Freitagmorgen ihre starke Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent auf 7,65 Euro. Beflügelt werde die Aktie der Lufthansa von einer positiven Einschätzung der US-Bank J.P. Morgan.J.P. Morgan habe die Bewertung der Papiere der Lufthansa bei einem Kursziel von 9,80 Euro mit "overweight" aufgenommen. Die Kranichlinie biete inzwischen eine viel "sauberere Anlagestory" mit der stärksten Bilanz unter den Netzwerk-Carriern, so Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Staatshilfen zurückgezahlt und der Bund ziehe sich wieder zurück. Damit sei auch der Weg frei für Dividendenzahlungen und Übernahmeaktivitäten, so Gowers.Knapp 40 Prozent habe die Aktie der Lufthansa seit ihrem Tief im September bislang bereits wieder gut machen können. Anfang November sei die Freude bei den Lufthansa-Anlegern groß gewesen. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 6,56 Euro habe die Aktie eine W-Formation bei 6,89 Euro aufgelöst, die sie bereits seit Mai ausgebildet habe. Infolge des Kaufsignals habe der Titel bis heute deutlich zugelegt.Mit dem heutigen Kursanstieg nehme die Aktie der Lufthansa nach der Verschnaufpause zuletzt wieder Fahrt auf. Damit nähere sie sich auch dem Jahreshoch, das im Februar bei 7,92 Euro markiert worden sei. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten und den Weg frei machen in Richtung des 2021er Jahreshochs bei 9,25 Euro.Anleger können sich nun bereits über schöne Gewinne freuen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Gelinge nun auch der Ausbruch über das Jahreshoch, würden weitere Zugewinne winken. (Analyse vom 02.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link