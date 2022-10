Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,65 EUR -3,34% (03.10.2022, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,587 EUR -5,59% (03.10.2022, 16:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel verliere zum Wochenstart infolge einer Analystenabstufung von HSBC wieder an Höhe. Analyst Andrew Lobbenberg sehe die Flugbranche vor großen Herausforderungen. Sein Rating für die Lufthansa-Aktie habe der Experte daher von "Hold" auf "Reduce" gesenkt.Der HSBC-Analyst warne in seiner Branchenstudie vor dem nachlassenden Verbrauchervertrauen, dem starken US-Dollar und drohendem Gegenwind im Cargo-Bereich angesichts der gedämpften Konjunkturaussichten. Letztere seien aktuell von besonders großer Bedeutung und die Liste der negativen Einflüsse werde bei der Lufthansa noch durch die gegenwärtige Energie-Unsicherheit in Deutschland ergänzt.Im Rahmen der "Verkaufsempfehlung" habe der Analyst sein Kursziel von 6,75 auf 4,75 Euro reduziert. Die Lufthansa-Aktie nehme daher wieder Kurs auf die charttechnisch wichtige Unterstützungszone im Bereich um 5,25/5,50 Euro.Anleger sollten vor einem Einstieg eine Stabilisierung der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und damit auch eine Stabilisierung der Lufthansa-Aktie abwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa