Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa-Muttergesellschaft seien die Sondierungsgespräche mit den streikbereiten Piloten zunächst ergebnislos geblieben. Gewerkschaft und Unternehmen hätten am Samstag bestätigt, dass bislang bei mehreren vertraulichen Gesprächen kein Ergebnis erzielt worden sei."Wir wollen im Gesprächsmodus bleiben und haben daher der Vereinigung Cockpit weitere Termine angeboten, um (...) zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten", habe ein Unternehmenssprecher auf Anfrage gesagt.Die Gewerkschaft habe weitere Gespräche ebenfalls nicht ausgeschlossen. Das weitere Vorgehen müsse in den nächsten Tagen beraten werden, habe ein Sprecher gesagt. Zu einem Bericht des Fachportals "aero.de", demzufolge nun ein Streik bei der hochprofitablen Frachttochter Lufthansa Cargo "im Raum steht", habe der VC-Sprecher gesagt: "Es gibt definitiv keinen Streikbeschluss." Bei der Lufthansa Cargo hätten die Piloten in einer Urabstimmung besonders hohe Bereitschaft gezeigt, für ihre Forderungen in einen Arbeitskampf zu gehen.Grundsätzlich sei die VC sowohl bei der Lufthansa Passage als auch bei der Cargo nach erfolgreicher Urabstimmung streikfähig. Vor den Sondierungen habe es bereits sechs offizielle Verhandlungsrunden ohne Ergebnis gegeben.Den Piloten sei zudem eine erneute Flottenzusage in Aussicht gestellt worden. Damit würde wieder eine bestimmte Anzahl von Flugzeugen aus der Konzernflotte allein den Piloten der Kerngesellschaft Lufthansa vorbehalten. Laut "aero.de" solle die VC in den Sondierungen verlangt haben, die Gründung des geplanten Flugbetriebs "Lufthansa Cityline 2" vorerst auf Eis zu legen. Der Konzern wolle mit dieser Airline Flüge kostengünstiger veranstalten, die bislang von der Lufthansa-Kerngesellschaft selbst erledigt würden.Die Lufthansa-Aktie sei zuletzt wieder unter Druck geraten und habe dabei auch die wichtige 200-Tage-Liniei wieder nach unten durchschritten. Bei gut sechs Euro wartet jetzt die 38-Tage-Linie als nächste Unterstützung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)