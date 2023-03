Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (07.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa setze auch am zweiten Handelstag der Woche ihren Höhenflug unvermindert fort. Nachdem der Luftfahrt-Titel am gestrigen Montag die 10-Euro-Marke herausgenommen habe, würden die Papiere nun auch die psychologisch wichtige 11-Euro-Hürde überfliegen. Neben starkem Momentum und positivem Sentiment würden immer mehr Analysten mit erhöhten Kurszielen auf den Plan treten.Nachdem zuletzt bereits mehrere renommierte Analystenhäuser mit optimistischen Einschätzungen dem Titel zusätzlichen Rückenwind gegeben hätten, sorge nun die DZ BANK mit einer signifikanten Kurszielerhöhung für Aufmerksamkeit. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut habe den fairen Wert für Lufthansa um satte 40 Prozent von 10 auf 14 Euro angehoben und in dem Zuge die "Kauf"-Empfehlung bestätigt. Nach der Vorgabe könnte die im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gelistete Aktie weitere rund 26 Prozent gen Norden fliegen.Die Fluggesellschaft lasse die Krise hinter sich, sie sei ein Profiteur der zunehmenden Reiselust, habe Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Das Ergebnis und der Free Cashflow seien 2022 deutlich verbessert worden. Die Aussichten für die kommenden Quartale würden aus seiner Sicht günstig bleiben. Er habe aufgrund der positiven Zielsetzungen seine Gewinnschätzungen erhöht.Die Aktie gewinne am Dienstag rund 1,5 Prozent auf 11,10 Euro. Bereinigt um Kapitalmaßnahmen, die im Zuge der staatlichen Rettung vollzogen worden seien, sei die mit dem Corona-Crash aufgerissene Kurslücke mittlerweile geschlossen. Am 21. Februar 2020 habe der Kursrutsch wegen erster Einschränkungen Fahrt aufgenommen und einige Monate später das Rekordtief erreicht. Noch im Oktober 2022 sei der Kurs mit 5,50 Euro unterm Strich nur wenig erholt gewesen. Seither habe sich der Aktienkurs faktisch verdoppelt.Die Lufthansa-Aktie habe einen wahren Lauf. Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, sollten aber den Stopp-Loss unbedingt nachziehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Trader könnten indes mit Blick auf das starke Momentum auf weiter steigende Kurse setzen. (Analyse vom 07.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link