Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe eine positive Handelswoche hinter sich. Konkret stünden in einem zuletzt schwierigen Gesamtmarkt zwei Prozent Plus zu Buche. Zum Wochenausklang notiere der Luftfahrt-Titel jedoch (leicht) im Minus. Dabei gebe es eine durchaus positive Analystenstimme aus Kanada.Die RBC habe nämlich die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie rund 14 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Ruairi Cullinane habe seine operativen Ergebnisschätzungen für 2023 nach dem zweiten Quartal angehoben. Für die Folgejahre ändere sich angesichts steigende Kerosinkosten aber kaum etwas, habe er in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Die Lufthansa-Aktie verliere zum Wochenausklang (Mittagszeit) 0,2 Prozent auf 8,78 Euro - da verlaufe exakt die 21-Tage-Linie. Wichtig wäre nun, dass diese halte. Sonst könnte es im Falle stärkeren Abgabedrucks bis zum jüngsten Verlaufstief bei 8,21 Euro (3. August) abwärts gehen. Würden indes wieder verstärkt Käufer auf den Plan treten, rücke der GD200 bei 9,01 Euro in den Fokus. Im Anschluss stehe der GD50 bei 9,07 Euro im Weg.Trotz der guten fundamentalen (Branchen-)Aussichten sei die Aktie charttechnisch angeschlagen. Für Entspannung würde ein Herausnehmen der 50- beziehungsweise 200-Tage-Linie sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.