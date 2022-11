Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie tendiere zur Wochenmitte zur Schwäche. Der im MDAX gelistete Luftfahrt-Unternehmen verliere rund zwei Prozent. Hintergrund könnte sein, dass das Papier mit Blick auf den RSI-Wert überkauft sei. Derweil würden die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa-Tochter Eurwings Discover für Verstimmungen sorgen.Kurzer Rückblick: Ende Oktober habe es geheißen, dass bei bisher untarifierten Tochtergesellschaft Eurowings Discover die Tarifverhandlungen aufgenommen würden. Die Lufthansa-Konzernführung habe der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in diesem Kontext mitgeteilt, dass man bereit sei, "ergebnisoffen über tarifliche Arbeitsbedingungen" zu diskutieren. Die Firma sei vor gut einem Jahr gegründet worden.Die aktuelle Problematik: Bei der Eurowings Discover solle es eine eigene Tarif-Kommission geben, wie aerotelegraph jüngst berichtet habe. Und das gefalle den Personalvertretungen von Lufthansa und Lufthansa-Cargo nicht. Die beiden Gremien würden mit dem "internen Zusammenhalt" argumentieren. Man dürfe sich nicht länger gegeneinander ausspielen lassen, heiße es in dem Bericht weiter.Doch die Beschäftigten der Eurowings Discover würden wiederum gerade deshalb eine eigene Kommission wollen. Man werde ohnehin schon als "Personal zweiter Klasse" angesehen im Konzern, heißt es von einem nicht namentlich Mitarbeiter. Im Grunde sei es genau andersherum als von der Lufthansa-Personalvertretung dargestellt.Es bleibe spannend bei der Lufthansa. Positiv seien solche interne Querelen natürlich nicht. Dennoch: Nach einem kurzzeitigen Durchatmen könnte die Aktie - mit Blick auf die im Raum stehenden Verkäufe von Unternehmensbeteiligungen - durchaus wieder gen Norden segeln. Mutige können dem Trading-Tipp des "Aktionär" folgen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 16.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link