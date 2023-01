Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,829 EUR +0,71% (02.01.2023, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,819 EUR +0,70% (02.01.2023, 09:56)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe im vergangenen Jahr rund 25 Prozent an Wert gewonnen. Vor allem im letzten Jahresviertel hätten die Papiere mit einem Plus von 33 Prozent eine fulminante Klettertour hingelegt. Auch in puncto (Flug-)Sicherheit habe sich der Frankfurter Konzern mit Blick auf eine aktuelle Statistik verbessert.In der Risiko-Analyse des Hamburger Flugunfallbüros Jacdec habe die Lufthansa im vergangenen Jahr den 14. Rang im globalen Ranking der 25 Gesellschaften mit der höchsten Verkehrsleistung belegt - 2021 habe der MDAX-Konzern noch mit 17. Platz Vorlieb nehmen müssen. Die besten Airline unter Sicherheitsaspekten seien indes die arabischen Fluggesellschaften Etihad und Emirates gewesen, auf den weitere Plätzen würden die niederländische KLM, die amerikanische JetBlue und die britische easyJet folgen.Unter den verkehrsreichsten Anbietern in Europa habe Finnair den höchsten Wert erreicht, gefolgt von KLM und Transavia. Die Lufthansa-Tochter Eurowings habe Platz 8 belegt und der Ferienflieger Condor den zwölften Rang. Die Lufthansa-Kerngesellschaft sei 15. in diesem Verkehrsgebiet gewesen und habe damit denselben Platz wie im Vorjahr erreicht.Die Lufthansa-Aktie starte mit einem leichten Plus ins neue Jahr. Nachdem das Papier zuletzt - nach der besagten langen Aufwärtsbewegung im Schlussquartal - zurückgekommen sei, müssten Anleger damit rechnen, dass die Konsolidierung noch anhalte. In diesem Fall könnte das 23,6%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung bei 7,60 Euro getestet werden Dach rücke der GD50 bei 7,48 Euro in den Fokus. Im Falle weiteren Verkaufsdrucks könnte der Kurs auch bis auf 6,86 Euro rutschen, dort befinde sich das 50%-Fibonacci-Korrekturziel. Dieses Niveau würde zudem mit dem Hoch von Anfang August (6,88 Euro) zusammenfallen.Die Lufthansa-Aktie befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 02.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link