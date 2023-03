Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,866 EUR -3,33% (15.03.2023, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,842 EUR -3,49% (15.03.2023, 14:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (15.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel müsse am heutigen Mittwoch - in einem schwachen Gesamtmarkt - Federn lassen und segle damit wieder unter die wichtige Zehn-Euro-Marke. Dabei habe der Handelstag für die Lufthansa-Aktie zunächst mit Pluszeichen begonnen. Grund für den Kursanstieg im frühen Handel sei eine positive Analysten-Einschätzung gewesen.Die Schweizer Großbank UBS habe nämlich die Lufthansa von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel signifikant von 9,30 auf 13,25 Euro erhöht. Nach der Vorgabe hätte die Aktie mehr als 30 Prozent Aufwärtspotenzial, lege man das aktuelle Kursniveau zugrunde.Analyst Jarrod Castle rechne laut einer Studie vom Dienstagabend mit anhaltender Erholung des Luftverkehrs und der Profitabilität. Für 2025 erwarte er bei Letzterer einen Höhepunkt, da das Verkehrsaufkommen das Vorkrisenniveau von 2019 übersteigen dürfte.Die Lufthansa-Aktie verliere am Mittwoch (Mittagszeit) rund drei Prozent auf 9,93 Euro und reiße damit besagte wichtige Zehn-Euro-Marke. Der für den ganz kurzfristigen Trend wichtige GD21, der aktuell bei 10,05 Euro verlaufe, werde ebenfalls unterschritten. Gehe es weiter nach unten, biete der Bereich um 9,50 Euro einen Support.Kurzum: Investierte Anleger, die die Lufthansa-Aktie seit längerer Zeit halten, sollten im (aktuellen) Bereich von 10,00 Euro verstärkt über (Teil-)Gewinnmitnahmen nachdenken, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: