Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel marschiere weiter nach oben und bewege sich damit im Bereich ihres Jahreshoch bei 8,21 Euro. Die ITA-Übernahme sei auf der Zielgeraden und es solle einem Reuters-Bericht zufolge noch 2022 möglichst eine Grundsatzeinigung erzielt werden. Die deutsche Fluglinie habe alle von der italienischen Regierung gestellten Bedingungen akzeptiert.Lufthansa wolle für den Einstieg bei ITA eine Kapitalerhöhung um 200 Millionen bis 250 Millionen Euro zeichnen, berichte die Nachrichtenagentur am Dienstag und beziehe sich dabei auf die Zeitung Il Messaggero. Damit solle die Lufthansa zunächst einen Anteil von 35 Prozent halten, der dann aber mit der Zeit aufgestockt werden solle.Jüngst hatte sich ITA-Chef Fabio Lazzerini positiv hinsichtlich des Verlaufs mit der Kranich-Airline geäußert. Die Gespräche mit der deutschen Airline seien "sehr kooperativ" gelaufen, habe es geheißen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe kurz vor Weihnachten zudem grünes Licht für den Verkauf eines Minderheitsanteils von ITA Airways gegeben.Hintergrund: Das italienische Finanzministerium als derzeitiger ITA-Eigentümer verhandle seit ein paar Wochen (wieder) intensiv mit der Lufthansa. Das deutsche Luftfahrtunternehmen habe schon Anfang des Jahres in einer Partnerschaft mit der Reederei MSC eine Übernahme von ITA angestrebt. Nach monatelangen Verhandlungen habe sich die Regierung von Ex-Ministerpräsident Mario Draghi jedoch zunächst für die Offerte des US-Fonds Certares entschieden. Die weiteren Gespräche mit den Amerikanern seien aber im Herbst gescheitert, sodass die Lufthansa - von nun an ohne MSC - wieder Einblick in die Bücher von ITA Airways bekommen habe und einen neuen Übernahme-Anlauf habe starten können.Die Stärkung des Italien-Geschäfts habe die Lufthansa seit Längerem im Sinn und würde ihr auch aus Sicht des AKTIONÄR gut zu Gesicht stehen. Allerdings locke die Bewertung der Aktie nicht unbedingt zum Einstieg: Mit einem 2023er-KGV von 13 sei der Wert nämlich alles andere als günstig (Peers: 9).Hinweis: Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Trader und charttechnisch orientierte Kurzfrist-Anleger können jedoch noch aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)