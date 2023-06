Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,29 EUR +1,24% (12.06.2023, 10:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,29 EUR +1,15% (12.06.2023, 10:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (12.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie hänge weiterhin in einer Seitwärtsphase fest. Immerhin sei in der vergangenen Handelswoche die psychologisch wichtige 9-Euro-Marke erfolgreich getestet worden - ein negatives Analysten-Votum habe temporär für Druck gesorgt. Die übergeordneten Aussichten seien indes gar nicht schlecht.Nach herben Verlusten in der Corona-Krise würden Fluggesellschaften in aller Welt 2023 nämlich mehr als doppelt so viel Gewinn wie bisher gedacht winken. Auch wegen höherer Ticketpreise dürfte die Branche in diesem Jahr einen Überschuss von 9,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,15 Milliarden Euro) erreichen, habe der Weltluftfahrtverband IATA bei seiner Generalversammlung jüngst mitgeteilt. Im Dezember sei er von 4,7 Milliarden Dollar ausgegangen. Vor allem Airlines aus Europa kämen offenbar deutlich besser aus der Krise als erwartet.So hätten die europäischen Player schon im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,1 Milliarden Dollar eingeflogen, während der Verband ihnen noch im Dezember einen Verlust von 3,1 Milliarden Dollar vorausgesagt habe. Für 2023 prognostiziere die IATA ihnen nun einen Gewinn von 5,1 Milliarden Dollar, mehr als achtmal so viel wie zuletzt vorhergesagt und damit nicht mehr weit entfernt vom Vor-Corona-Niveau.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Donnerstag rund 0,3 Prozent auf 9,22 Euro und notiere damit auf Höhe des 2020/21er Zwischenhochs. Auf dem weiteren Weg nach oben stehe nun die 21-Tage-Linie bei 9,29 Euro im Weg, im Anschluss müsste der Kurs den GD50 (aktuell: 9,51 Euro) überwinden. Nach unten bilde das jüngst (6. Juni) markierte Verlaufstief bei 9,02 Euro einen gewissen Support.Es bleibe spannend bei der Lufthansa. Die operativen Aussichten seien mit Blick auf ein wohl richtig starkes Sommergeschäft top. "Der Aktionär" behält den Luftfahrt-Titel weiterhin im Blick - Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 12.06.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link