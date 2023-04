Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,631 EUR +1,43% (17.04.2023, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,623 EUR +1,19% (17.04.2023, 11:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (17.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt kein gutes Bild abgegeben. Der MDAX-Titel habe in der vergangenen Woche rund acht Prozent verloren. Zum Wochenauftakt stünden indes grüne Zeichen vor dem Papier der Kranich-Airline. Grund dürfte - in Ermangelung frischer News - eine technische Gegenreaktion sein.Viele Anleger hätten sich sicherlich gefragt, warum die Lufthansa-Aktie in der zweiten Aprilwoche durchaus signifikant zur Schwäche tendiert habe. Der Grund dafür dürfte sein, dass ein Bieterwettbewerb für die portugiesische Fluggesellschaft TAP erwartet werde. Der Käuferkreis umfasse neben der Lufthansa wohl auch Air France-KLM und IAG, die Eigentümerin von British Airways, wie zuletzt die Nachrichtenagentur Reuters berichtet habe.Hintergrund: Bei Übernahmen würden die Papiere des übernehmenden Unternehmens häufig zunächst unter Druck kommen, weil die Anleger befürchten würden, dass ein zu hoher Preis gezahlt werde oder später, also erst nach dem Erwerb, noch bislang unerkannte Probleme identifiziert würden.Die Lufthansa-Aktie gewinne zum Wochenauftakt rund 1,2 Prozent auf 9,62 Euro. Auf dem weiteren Weg gen Norden müsste die Aktie nun - neben dem GD50 (9,89 Euro) - die Hürden im Bereich von 10,00 Euro und idealerweise auch die Hürde bei 10,50 Euro überwinden. Nach unten warte im Bereich der 2020/21er-Zwischenhochs um 9,20 Euro ein erstes Auffangnetz, im Anschluss rücke das jüngste Verlaufstief bei 9,10 Euro (20. März) ins Blickfeld.Kurzum: Die Lufthansa-Aktie ist aktuell, auch mit Blick auf das eingetrübte Chartbild, eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: