Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Obwohl erst letzte Woche die Investmentbank Stiefel ihr Kursziel für die Lufthansa-Aktie angehoben habe, starte diese am Montag schwach in die neue Handelswoche. Aus charttechnischer Sicht sei der Titel zudem an einer wichtigen Hürde gescheitert und drohe deshalb jetzt sogar noch weiter zu fallen.Eigentlich habe es vergangene Woche richtig gut für die Aktie der deutschen Airline ausgesehen. Nachdem sie schwach in die Woche gestartet sei, habe sie das Minus bis zur Wochenmitte egalisieren und letztlich - auch dank der positiven Analystenstimme von Stifel - in ein leichtes Plus verwandeln können.Doch die Lufthansa könne am Montag die Stärkephase der Vorwoche nicht bestätigen und gehe mit einem Minus von rund eineinhalb Prozent in den Handel. Damit sei klar, dass der GD200 bei 8,86 Euro zunächst eine zu große Hürde für die Bullen gewesen sei.Falle der Kurs nun unter das Juli-Tief bei 8,61 Euro, könnte es schnell in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von acht Euro gehen. Halte auch diese Unterstützung nicht, sei der Weg in Richtung des Jahrestiefs bei 7,77 Euro frei.Erst ein Befreiungsschlag über die 200-Tage-Linie, und optimalerweise auch über die 50-Tage-Linie bei 9,22 Euro, würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Bullen wieder gute Chancen einräumen.Die Lufthansa-Aktie habe die positive Tendenz der letzten Woche nicht bestätigen können, befinde sich nun weiter auf dem Weg nach unten und könnte sogar bald ein neues Jahrestief markieren. DER AKTIONÄR rate deshalb Abstand zu halten. Anleger sollten im Luftfahrt-Sektor lieber zur laufenden AKTIONÄR-Empfehlung Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) greifen. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: