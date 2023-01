XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,625 EUR -0,30% (25.01.2023, 17:44)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Der MDAX® zähle mit einem Kursplus von 13% im bisherigen Jahresverlauf zu den weltweit besten Aktienindices. Diese Bilderbuchperformance könne die Lufthansa-Aktie noch spielend toppen, denn das Papier notiere 24% höher als zu Jahresbeginn. Charttechnisch schlage der Titel damit Kapital aus dem im Dezember diskutierten verschachtelten Kursmuster. Auf den Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2018 sei der Abschluss einer kleinen Bodenbildung sowie mit dem Spurt über das Hoch vom Februar 2022 (7,92 EUR) eine größere untere Umkehr gefolgt. Aktuell wecke die Rückeroberung des Mehrjahreshochs bei 9,25 EUR sogar Hoffnungen in Sachen einer noch größeren Bodenbildung. Aber selbst das mittlere Pendant halte bereits ein Kursziel im Bereich von 10,50 EUR bereit. D.h. wieder zweistellige Notierungen sowie der Sprung über die langfristige Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 10,17 EUR) würden zusehends wahrscheinlicher. Der "große Doppelboden" eröffne langfristig sogar ein Anschlusspotenzial von rund 4 EUR.Als Absicherung auf der Unterseite ist indes das oben genannte Hoch bei 9,25 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 26.01.2023)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:9,693 EUR +0,75% (26.01.2023, 08:46)