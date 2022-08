Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa kehre keine Ruhe ein. Nun würden sich auch die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings streikbereit machen. Die Gewerkschaft VC habe ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung aufgerufen. Ähnlich sei man bereits bei der Muttergesellschaft vorgegangen und habe dabei viel Zuspruch bekommen. Die Aktie kämpfe derweil mit einer wichtigen Marke."Eine Urabstimmung ist kein Streikbeschluss und kein Gesprächsabbruch. Wir sind selbstverständlich weiterhin gesprächsbereit und möchten eine Lösung auf dem Verhandlungsweg erreichen", habe VC (Vereinigung Cockpit)-Sprecher Lars Frontini erklärt.Derzeit würden dort Verhandlungen hinter verschlossenen Türen laufen. Die VC habe zuletzt angekündigt, das gewerkschaftliche Vorgehen bei den verschiedenen Lufthansa-Gesellschaften enger aufeinander abzustimmen. Bei einer Urabstimmung versichere sich die jeweilige Tarifkommission der Unterstützung der Mitglieder für ihre Linie im Arbeitskampf, einschließlich möglicher Streiks. Die Abstimmung bei Eurowings solle am 31. August enden, wie die Gewerkschaft mitgeteilt habe.Laut VC seien die Tarifverhandlungen bei der Eurowings ins Stocken geraten. Bei den Gesprächen über die Arbeitsbedingungen der Crews seien kaum Fortschritte erzielt werden. Der Arbeitgeber habe auch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Der starke Anstieg des Flugverkehrs seit Frühjahr sei auf eine ausgedünnte Personaldecke getroffen, was die Kolleginnen und Kollegen stark belaste.Hintergrund: Die Eurowings erledige im Lufthansa-Konzern Direktflüge innerhalb Europas und verfüge über rund 100 Flugzeuge.Die Herausforderungen für die Lufthansa würden nicht weniger. Im Gegenteil: Nach der tarifvertraglichen Einigung mit dem Bodenpersonal würden natürlich auch die Piloten von Mutter- und Tochtergesellschaften einen Inflationsausgleich wollen. Gleiches gelte im Übrigen für das Bodenpersonal von Eurowings Discover - hier habe sich zuletzt die Gewerkschaft UFO strei(k)tbereit gezeigt.Es bleibt spannend bei der Lufthansa, die keine laufende Empfehlung des "Aktionär" ist, so Carsten Kaletta. Wichtig: Ein Bruch des GD200 wäre in jedem Fall ein (charttechnisches) Verkaufssignal. (Analyse vom 17.08.2022)Mit Material von dpa-AfX