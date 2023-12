XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,177 EUR +2,34% (14.12.2023, 16:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In einem insgesamt freundlichen Umfeld lege die Lufthansa-Aktie am Donnerstag rund 2,3% zu. Damit zeichne sich ein anderes Bild als an den Vortagen ab. Dort hätten u.a. hohe Gehaltsforderungen der Gewerkschaft ver.di und Pläne der Bundesregierung belastet. Um das Haushaltsloch zu schließen, plane sie u.a. eine stärkere Anhebung des CO2-Preises, was sich auch auf die Lufthansa mit ihrem hohen Kerosinverbrauch auswirken dürfte. Zudem strebe die Ampel-Koalition laut dpa-Berichten eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge an. Allzu hart treffen dürfte die Entscheidung die Lufthansa jedoch nicht, der Inlandsverkehr habe in den Jahren nach Corona ohnehin deutlich nachgelassen.Neben dem starken Markt dürften am Donnerstag Daten des französisch-niederländischen Konkurrent Air-France KLM zusätzlich beflügeln. Wie der Vorstand auf einer Investorenveranstaltung mitgeteilt habe, solle die Profitabilität im Konzern über die bisherigen Ziele hinaus wachsen.Insgesamt habe sich das Flugangebot und auch die Profitabilität in der Branche im laufenden Jahr deutlich erholt. Diese Entwicklung sollte, wie die die Daten der Konkurrenz zeigen würden, auch weiter anhalten. Die Aktie der Lufthansa habe nach dem starken Anstieg im November zuletzt konsolidiert, habe sich allerdings an wichtigen Widerständen fangen können. Das Papier sei derzeit keine laufende Empfehlung, "Der Aktionär" favorisiere im Sektor derzeit das Papier des Konkurrenten Ryanair, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,133 EUR +0,77% (14.12.2023, 16:22)