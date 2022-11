Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,126 EUR +2,61% (04.11.2022, 13:12)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,142 EUR +2,32% (04.11.2022, 12:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa werde offenbar über eine Nachaufstellung des Konzerns nachgedacht. Die Technik-Sparte solle verkauft werden. Seit der vergangenen Woche würden Gespräche mit potenziellen Investoren stattfinden, wie das "Handelsblatt" jüngst berichtet habe.Konkret sollten sich knapp 20 Bieter derzeit ihre Konzepte vorstellen, wie das "Handelsblatt" aus Finanz- und Unternehmenskreisen erfahren habe. Lufthansa wolle dann etwa zehn Bieter aussuchen, die das sogenannte Information Memorandum bekämen, in dem sich eine detaillierte Beschreibung des Unternehmens inklusive aktueller Zahlen finde.Unter den potentiellen Käufern sollten Advent, Blackstone, CVC, Carlyle, KKR, Bain und EQT sein. Aber auch Vertreter aus Asien würden mitbieten, werde in Finanzkreisen berichtet. Bis spätestens Anfang 2023 sollten dann die noch nicht bindenden Angebote der ersten Runde vorliegen. Danach starte die zweite Runde.Lufthansa versuche derweil seine Technik-Sparte mit guten Zahlen glänzen zu lassen. Das gehe aus einer internen Mitteilung des Technik-Managements hervor, die in der vergangenen Woche an die Belegschaft gegangen sei und dem "Handelsblatt" vorliege. Hintergrund: Die Prognose für das Jahresergebnis von Lufthansa Technik sei erneut angehoben worden, auf jetzt bis zu 500 Mio. Euro, heiße es hier.Das Chartbild der Lufthansa-Aktie helle sich weiter auf. Angesichts des impulsiven Aufwärtstrends stünden die Chancen gut, dass der Titel weiter nach oben ziehe. Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa