Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.08.2022 8,00 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 05.08.2022 7,80 Neutral UBS Jarrod Castle 09.08.2022 7,70 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 05.08.2022 6,75 Halten RBI Bernd Maurer 04.08.2022 4,75 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 04.08.2022



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,34 EUR -3,13% (19.08.2022, 15:20)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,343 EUR -3,40% (19.08.2022, 15:05)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.08.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 9,00 Euro oder 4,75 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 4. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 4. August berichtete, habe die Lufthansa im 2. Quartal einen Umsatz von knapp 8,5 Milliarden Euro erzielt und damit gut zweieinhalbmal so viel wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn habe mit 393 Millionen Euro im oberen Bereich der Spanne gelegen, die der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen Mitte Juli angekündigt habe. Ein Jahr zuvor habe hier ein Minus von 827 Millionen Euro gestanden. Unter dem Strich habe die Lufthansa 259 Millionen Euro nach einem Verlust von 756 Millionen im Vorjahreszeitraum verdient.Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im 2. Quartal rechne die Lufthansa jetzt auch für das Gesamtjahr im Tagesgeschäft mit schwarzen Zahlen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte 2022 mehr als eine halbe Milliarde Euro erreichen. Dazu solle vor allem eine weitere Erholung im Passagiergeschäft beitragen. Bisher habe Vorstandschef Carsten Spohr nach den tiefroten Zahlen des zweiten Corona-Jahres 2021 nur eine Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt. Wegen der Streichung tausender Flüge soll die Flugkapazität im laufenden Sommerquartal allerdings nur 80 statt 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus erreichen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, traut Dirk Schlamp von der DZ BANK dem Titel den höchsten Kurs zu: 9,00 Euro. Die Einstufung wurde auf "kaufen" belassen. Die Profitabilität sowie die Bilanz- und Eigenkapitalstruktur der Fluggesellschaft hätten sich im 2. Quartal deutlich verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am 4. August vorliegenden Studie. Auch die Zuversicht des Management sei gestiegen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: