Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 8,55 Neutral UBS Jarrod Castle 01.11.2022 8,50 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 28.10.2022 7,70 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 07.11.2022 7,00 Neutral Exane BNP Paribas James Hollins 02.11.2022 5,25 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 03.11.2022



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,151 EUR -0,61% (09.11.2022, 19:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,193 EUR -0,30% (09.11.2022, 17:37)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.11.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,55 Euro oder 5,25 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 27. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. Oktober berichtete, habe die Lufthansa im 3. Quartal auch unter dem Strich wieder klar schwarze Zahlen geschrieben. Der Überschuss habe in der stärksten Reisezeit des Jahres bei 809 Millionen Euro nach einem Verlust von 72 Millionen Euro ein Jahr zuvor gelegen. Den operativen Gewinn habe der Konzern auf etwa 1,1 Milliarden Euro mehr als vervierfachen können. Für die Passagier-Sparte des Konzerns sei es der erste operative Quartalsgewinn seit Beginn der Pandemie gewesen - auch wegen deutlich gestiegener Ticketpreise. Die Frachtsparte Lufthansa Cargo habe einen weiteren Spitzenwert erzielt und wolle im laufenden Jahr ihren operativen Rekordgewinn von 2021 übertreffen. Auch die Wartungssparte Lufthansa Technik erwarte 2022 ein Rekordergebnis, habe es geheißen.Die Lufthansa sehe sich nach einem lukrativen Sommerquartal auf gutem Weg aus der Corona-Krise. "Die Lufthansa Group hat die Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und blickt optimistisch nach vorne", habe Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Quartalszahlen am 27. Oktober in Frankfurt gesagt. Der MDAX -Konzern habe seine Gewinnprognose für 2022 verdoppelt und peile jetzt ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) von über einer Milliarde Euro an. Auch für das sonst eher schwache vierte Quartal erwarte der Vorstand schwarze Zahlen. Zudem will die Lufthansa nun die verbliebenen Staatshilfen für ihre Auslandstöchter Austrian und Brussels bis Ende Dezember zurückzahlen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS. Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für den Titel nach Quartalszahlen von 7,80 auf 8,55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Fluggesellschaft habe dank einer guten Preisgestaltung besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am 1. November vorliegenden Branchenstudie. Der Experte habe seine Gewinnprognose (EPS) für 2023 erhöht.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: