Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 8,50 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.05.2022 8,00 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 15.07.2022 7,50 Hold Deutsche Bank Andy Chu 24.06.2022 7,25 Neutral UBS Jarrod Castle 18.07.2022 7,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 31.05.2022 6,30 Hold Berenberg Bank William Fitzalan Howard 24.06.2022 5,70 Underweight Barclays Capital Willi Ruppricht 12.05.2022 4,80 Underperform BofA Securities Muneeba Kayani 28.06.2022 4,75 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 19.07.2022



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,009 EUR +0,07% (02.08.2022, 17:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,004 EUR +0,50% (02.08.2022, 16:50)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.08.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,50 Euro oder 4,75 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 4. August ihre Zahlen zum 2. Quartal 2022 vorlegen.Am 15. Juli hat das Unternehmen die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. Juli hätten die Erholung der Ticketnachfrage und ein glänzendes Geschäft mit der Luftfracht die Lufthansa im 2. Quartal im Tagesgeschäft in die Gewinnzone zurückgebracht. Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) zwischen 350 und 400 Millionen Euro erzielt, wie er überraschend am 15. Juli in Frankfurt mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Verlust von 827 Millionen Euro gestanden. Von der Lufthansa befragte Analysten hätten diesmal im Schnitt mit einem Plus von 221 Millionen gerechnet.Die positive Entwicklung habe den Angaben zufolge vor allem an einer "anhaltend starken Entwicklung bei Lufthansa Cargo" gelegen. Der Umsatz sei im Vergleich zum coronageprägten Vorjahreszeitraum konzernweit von 3,2 auf 8,5 Milliarden Euro gestiegen. Das Passagiergeschäft habe den Angaben zufolge jedoch noch rote Zahlen geschrieben, auch wenn die schweizerische Konzerntochter Swiss ein positives Ergebnis erreicht habe. Dank eines deutlich positiven Barmittelzuflusses von rund zwei Milliarden Euro dürfte die Nettokreditverschuldung in einem ähnlichen Maß sinken, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Investmentbank Goldman Sachs, die die Einstufung für den MDAX -Titel nach vorläufigen Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen hat. Die Fluggesellschaft habe sowohl auf Umsatzebene als auch beim Betriebsergebnis (EBIT) unerwartet stark abgeschnitten, lobte Analyst Patrick Creuset in einer am 15. Juli vorliegenden Studie. Auch der bereinigte freie Barmittelfluss habe klar positiv überrascht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: