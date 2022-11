Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,475 EUR +0,27% (23.11.2022, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,476 EUR +0,11% (23.11.2022, 13:33)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Wie "Der Aktionär" völlig richtig eingeschätzt habe, habe die Lufthansa-Aktie die wichtige 7-Euro-Marke überwunden. Nun ringe der Luftfahrt-Titel mit einem weiteren Widerstand. Gelinge der Sprung darüber, dürfte die Rally weitergehen. Denn zusätzliche Kraft gebe den Bullen dieses Signal.Dank der starken Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen, in der die 7-Euro-Marke geknackt worden sei, komme es bei der Lufthansa-Aktie nun zu einem Golden Cross. Ein solches entstehe, wenn der GD50 den GD200 von unten nach oben kreuze. Viele Trader und Anleger würden dieses Kaufsignal nutzen und den Bullen dadurch zusätzlich Kraft verleihen. Bereits vor knapp einem Jahr sei es nach dem Golden Cross zu einer starken Rally gekommen, bei der die Aktie über 35 Prozent zugelegt habe.Allerdings müsse der Kurs zuerst noch die Widerstandszone zwischen 7,55 und 7,65 Euro hinter sich lassen. Ansonsten würden Lufthansa-Anleger Gefahr laufen, dass sich das Golden Cross als Fehlsignal in der übergeordneten Seitwärtsbewegung entpuppe. Das sei im Februar der Fall gewesen, als die Aktie am Widerstand abgeprallt sei.Im Vergleich zum Februar sei die Aufwärtsbewegung jedoch stabiler und an den Börsen herrsche bessere Stimmung. Die Chancen stünden daher gut, dass die Bullen die Widerstandszone überwinden würden und die Lufthansa-Aktie vom Kaufsignal des Golden Cross' profitiere. Die nächste Hürde liege dann am Hoch vom März 2021 an der 9-Euro-Marke.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa