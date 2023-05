Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,00 Overweight Barclays Capital Andrew Lobbenberg 16.05.2023 14,50 Buy Deutsche Bank Jaime Rowbotham 03.05.2023 14,25 Buy UBS Jarrod Castle 04.05.2023 14,10 Overweight J.P. Morgan Harry Gowers 04.05.2023 14,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 03.05.2023 11,30 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 08.05.2023 8,00 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 12.05.2023

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,451 EUR -3,17% (23.05.2023, 19:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,49 EUR -2,29% (23.05.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (23.05.2023/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 Euro oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 3. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Mai hervorgeht, hätten die wachsende Nachfrage nach Reisen und höhere Ticketpreise der Lufthansa zum Jahresstart deutlich weniger Verlust beschert. Im ersten Quartal habe das saisontypische operative Minus (bereinigtes EBIT) bei 273 Millionen Euro gelegen und damit knapp halb so hoch wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum, wie das im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gelistete Unternehmen am 3. Mai in Frankfurt mitgeteilt habe. Der Nettoverlust habe sich auch wegen einer Abschreibung nur um ein Fünftel auf 467 Millionen Euro verringert. Der Vorstand um Lufthansa-Chef, Carsten Spohr, sehe den Konzern unterdessen auf Kurs, den operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro von 2022 im laufenden Jahr wie geplant deutlich zu übertreffen.Im ersten Quartal hätten die Airlines des Lufthansa-Konzerns etwa 22 Millionen Fluggäste befördert und damit rund 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damals habe die Corona-Pandemie die Ticketnachfrage noch deutlich belastet. Der Umsatz sei nun nach angepassten Zahlen um 40 Prozent auf gut 7 Milliarden Euro nach oben gesprungen. Im Passagiergeschäft habe der Konzern seinen bereinigten operativen Verlust auf 512 Millionen Euro mehr als halbieren können. Die Frachttochter Lufthansa Cargo musste hingegen einen Gewinneinbruch hinnehmen: Mit 151 Millionen Euro lag ihr bereinigter operativer Gewinn rund 70 Prozent niedriger als im Rekordquartal Anfang 2022, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research, wo der zuständige Analyst, Jaime Rowbotham, die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen hat. Der operative Verlust liege im Rahmen der Erwartungen, der bereinigte Free Cashflow darüber und der Ausblick sei sehr ermutigend, schrieb Rowbotham in einer am 3. Mai vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft profitiere auch weiterhin von einer starken Nachfrage.Ein niedrigeres Kursziel sieht hingegen Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Lufthansa von 11,30 Euro genannt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset habe sein Bewertungsmodell in einer Studie vom 8. Mai an die Resultate des ersten Quartals angepasst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: