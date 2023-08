Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 15,50 Overweight Barclays Capital Andrew Lobbenberg 07.08.2023 15,00 Buy UBS Jarrod Castle 07.08.2023 14,10 Overweight JP Morgan Harry Gowers 03.08.2023 13,00 Buy Deutsche Bank Jaime Rowbotham 09.08.2023 13,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.08.2023 10,20 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 04.08.2023 10,00 Sector Perform RBC Capital Markets Ruairi Cullinane 11.08.2023 8,70 Underweight Morgan Stanley Conor Dwyer 08.08.2023 8,00 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 08.08.2023

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (28.08.2023/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,50 Euro oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 3. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. August steuere die Lufthansa nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) solle 2023 mindestens 2,6 Milliarden Euro erreichen, habe das im MDAX gelistete Unternehmen am 3. August in Frankfurt mitgeteilt. Im vergangenen Jahr habe die Lufthansa im Tagesgeschäft rund 1,5 Milliarden Euro verdient und für 2023 bisher lediglich einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. In seinem bisher besten Jahr 2017 habe der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von knapp 3 Milliarden Euro erzielt.Wegen der Engpässe im europäischen Luftverkehr solle das Flugangebot im laufenden Jahr jetzt allerdings nur etwa 85 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreichen. Bisher habe Vorstandschef Carsten Spohr 85 bis 90 Prozent angepeilt.Im zweiten Quartal habe die Lufthansa ihren Umsatz dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn habe sich nahezu auf knapp 1,1 Milliarden Euro verdreifacht und damit so hoch wie noch nie in einem zweiten Quartal gelegen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 881 Millionen Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Großbank UBS, die das Kursziel für den MDAX-Titel von 14,25 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen hat. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Fluggesellschaft nach den Quartalszahlen nach oben revidiert, habe Analyst Jarrod Castle in einer am 7. August vorliegenden Studie geschrieben. Die Lufthansa sehe ähnlich wie andere große Airlines keine Buchungsschwäche und profitiere im laufenden Quartal bei anhaltend begrenzten Kapazitäten von weiter prozentual zweistellig steigenden Ticketpreisen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: