Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 14,80 Overweight Barclays Capital Andrew Lobbenberg 21.02.2023 10,70 Overweight J.P. Morgan Harry Gowers 15.02.2023 10,50 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 24.01.2023 10,50 Outperform ODDO BHF Yan Derocles 19.01.2023 10,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 20.12.2022 9,30 Neutral UBS Jarrod Castle 13.01.2023 8,90 Neutral BofA Securities Muneeba Kayani 08.12.2023 8,70 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 04.01.2023 8,00 Hold Stifel - 12.12.2022 6,30 Underweight Morgan Stanley Conor Dwyer 10.01.2023 6,00 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 09.02.2023

Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,763 EUR -1,43% (02.03.2023, 09:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,856 EUR -0,51% (02.03.2023, 09:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2023/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,80 Euro oder 6,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 3. März ihre Zahlen zum 4. Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, traut Andrew Lobbenberg von Barclays dem Titel den höchsten Kurs zu: 14,80 Euro. Die britische Investmentbank hat die Bewertung der Lufthansa-Papiere im Zuge eines Analystenwechsels mit "overweight" aufgenommen. Die Nachfrage nach Flugreisen sei trotz des turbulenten wirtschaftlichen Umfelds, der hohen Inflation und der unsicheren Energieversorgung derzeit sehr stark und der Flugverkehr nähere sich wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie, schrieb der neu zuständige Analyst Lobbenberg in einer am 21. Februar vorliegenden Branchenstudie. Entscheidend sei nun, wie profitabel die europäischen Fluggesellschaften sein könnten. Lobbenberg gehe davon aus, dass die Netzwerk-Airlines von der verzögerten Erholung des Geschäftsreiseverkehrs, der Wiedereröffnung Chinas und dem Engagement bei Verbrauchern außerhalb Europas stärker als die Billigflieger profitieren würden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt dagegen von Morgan Stanley: Analyst Conor Dwyer hat am 10. Januar die Coverage für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG mit dem Rating "underweight" aufgenommen. Dwyers Kursziel laute 6,30 Euro.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?