Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 13,60 Buy UBS Jarrod Castle 15.03.2024 11,00 Buy Deutsche Bank Jaime Rowbotham 07.03.2024 10,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 08.03.2024 9,00 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 08.03.2024 8,90 Equal-weight Morgan Stanley - 08.03.2024 8,50 Sector-perform RBC Capital Markets Ruairi Cullinane 21.03.2024 8,00 Equal-weight Barclays Andrew Lobbenberg 11.03.2024 7,50 Kaufen RBI Gregor Koppensteiner 12.03.2024 7,00 Underperform Bernstein Research Alexander Irving 07.03.2024 6,90 Underweight JP Morgan Harry Gowers 07.03.2024

XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,224 EUR +2,31% (26.03.2024, 16:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 96.677 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 35.442 Mio. EUR.



Die Lufthansa Group setzt sich aus dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines und den Aviation Services zusammen.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Eng verbunden mit Lufthansa Airlines sind auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti sowie Discover Airlines, der Ferienflieger der Lufthansa Group. Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, ist eine Schwestergesellschaft von SWISS.



Zum anderen gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurz- und Mittelstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus.



Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik und Technik sowie die weiteren Gesellschaften, zu denen insbesondere Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems gehören. Für AirPlus wurde im Jahr 2023 eine Vereinbarung zum Verkauf abgeschlossen. Auch die Konzernfunktionen werden diesem Geschäftsfeld zugerechnet. (26.03.2024/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,60 Euro oder 6,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 7. März die Zahlen zum 4. Quartal 2023 vorgelegt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research: Der dort zuständige Analyst Jaime Rowbotham hat die Einstufung für den Titel nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe einen vernünftigen Jahresabschluss verzeichnet, habe Rowbotham in einer am 7. März vorliegenden Studie geschrieben. Vielleicht sei das Zahlenwerk nicht ausreichend, um die zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung aufzuholen. Aber auf den ersten Blick scheine es solider als das des Wettbewerbers Air France-KLM zu sein.Analyst Alexander Irving von Bernstein Research ist pessimistischer und hat für die Lufthansa-Aktie ein Kursziel von 7 Euro und ein Rating "underperform". Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, habe Irving in einer am 7. März vorliegenden ersten Reaktion geschrieben. Der Ausblick auf 2024 reflektiere die Performance der Fluggesellschaft im Vorjahr.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,203 EUR +2,29% (26.03.2024, 16:49)