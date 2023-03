Klar sei auch: Eine nachhaltige Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie gelinge nur mit Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt werde. Dafür würden als Kerntechnologie enorme Elektrolyse-Kapazitäten benötigt. Die notwendigen Anlagen könnten unter anderem Unternehmen wie Nel aus Norwegen oder ITM Power aus Großbritannien fertigen.



"Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass grüner Wasserstoff langfristig den Flugverkehr dekarbonisieren könne. Die derzeitigen Entwicklungen würden allerdings noch in den Kinderschuhen stecken. Ohnehin würden Einzelinvestments in Wasserstoff-Pure-Player ganz klar spekulativ bleiben. Derzeit führe "Der Aktionär" hier die Aktien von Hexagon Purus (ISIN NO0010904923/ WKN A2QKGG), Lhyfe (ISIN FR0014009YQ1/ WKN A3DK4Z) und Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) auf der Kaufliste. Auch PowerCell (ISIN SE0006425815/ WKN A14TK6) sei für äußerst risikobewusste Anleger wieder einen Blick wert.



Wer breit gestreut am Wasserstoff-Boom in Europa teilhaben will, greift zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AA0 auf den E-Wasserstoff Europa-Index, so Michel Doepke.



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Hexagon Purus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen. (08.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klimaneutrales Fliegen wird nach Auffassung der Luftfahrtindustrie bis zum Jahr 2050 möglich werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Ein am Dienstag vorgestellter Fahrplan sehe vor, schrittweise in einen sauberen Luftverkehr überzugehen. Langfristig ruhe die Hoffnung vor allem auf dem viel zitierten Energieträger der Zukunft: grüner Wasserstoff.Der Aufbruch zum klimaneutralen Fliegen biete große Chancen für Deutschland und Europa, zum Vorreiter einer Zukunftsindustrie zu werden. So heiße es in dem gemeinsamen Papier der Verbände der Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mit der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Gefragt seien die Produktion klimaneutraler Kraftstoffe im großtechnischen Maßstab ebenso wie Innovationen bei Flugzeugbau und Antriebstechnik. Zuerst hätten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.Erste, kleine Unternehmen mit Start-up-Charakter würden bereits versuchen, mithilfe von Wasserstoff Flugzeuge zu betreiben. Dazu gehöre unter anderem die britische ZeroAvia, die bei den Wasserstoff-Brennstoffstacks auf die Technologie von PowerCell setze. Ein entsprechender Serienauftrag habe im Oktober letzten Jahres finalisiert werden können.