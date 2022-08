Die Lucid Group-Aktie ist nach dem Rücksetzer eine kleine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langer Atem und gute Nerven seien gefragt. (Analyse vom 22.08.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,862 EUR +1,04% (22.08.2022, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

16,75 USD -8,12% (19.08.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (22.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Am Freitag habe das Elektroauto-Startup Lucid den Sapphire vorgestellt, eine neue Ultra-Hochleistungs-Supersportlimousine. Das Unternehmen habe gleichzeitig mit der Annahme von Reservierungen begonnen. Der neue Stromer solle ab 249.000 Dollar zu haben sein.Der Sapphire werde als ein Fahrzeug angepriesen, das dem Tesla's Model S Plaid Konkurrenz mache. Aktuell würden jedoch eher die Sorgen darüber überwiegen, wie Lucid die 36.000 Reservierungen für das Modell Air stemmen wolle. Die Lieferketten-Problematik treffe das Unternehmen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.Ursprünglich habe Lucid nach dem Modell "Air" 2023 das Modell "Gravitiy", einen SUV, ausrollen wollen. Bis dahin gelte es die Produktion Stück für Stück hochzufahren."Mit mehreren hundert bislang ausgelieferten Fahrzeugen ist Lucid für die Zulieferer, die mit Unterbrechungen in der Lieferkette durch COVID und die russische Invasion in die Ukraine kämpfen, ein kleiner, wenig wichtiger Player. Tesla hat die Masse schon erreicht und damit werden solche Hersteller bevorzugt beliefert", sage Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär".Vorstand Peter Rawlinson gelobe Besserung: "Wir haben die wesentlichen Engpässe erkannt und ergreifen nun entsprechende Maßnahmen."Für Lucid arbeite das Who is who der Branche. CEO Peter Rawlinson sei lange Zeit Chef-Designer von Tesla gewesen. Unter anderem habe er das Model S entwickelt. Neben Rawlinson sei die Schlüsselfigur bei Lucid aber kein geringerer als Peter Hochholdinger. Auch er sei für Tesla tätig gewesen. Habe die anfänglichen Probleme der Massenproduktion des Model 3 im Handumdrehen gelöst.Das neue Modell sei sicherlich interessant, werde aber bei einem Preis von 249.000 Dollar keine riesigen Orders einfahren. Wichtig: Nach dem Modell "Air" wolle Lucid 2023 das Modell "Gravitiy" ausrollen. Bis dahin gelte es zu liefern und die Produktion Stück für Stück hochzufahren. Darüber hinaus sollten Updates in punkto Software und autonomes Fahren von Lucid kommen.