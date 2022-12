Lucid bleibe hochspekulativ, aber eine reizvolle Wette auf eine erfolgreiche Zukunft des Elektromobilität-Start-ups. Aktuell bringe die Firma 10,7 Mrd. USD auf die Börsenwaage - bei einem erwarteten Umsatz im Jahr 2023 von rund 2,6 Mrd. USD. Das sei noch immer ambitioniert, dagegen stehe allerdings ein Start-up mit klasse Autos und einer Produktpalette, die sich sehen lassen könne, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

5,96 EUR +2,21% (28.12.2022, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

6,34 USD +2,26% (28.12.2022, 16:39)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (28.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Aktie des US-Elektroautoherstellers habe im laufenden Jahr rund 86% an Wert verloren. Von knapp 48 USD sei es bis auf 6,30 USD in den Keller gegangen. Zig Milliarden Dollar an Börsenwert hätten sich in Luft aufgelöst. Warum stehe das Papier seit Monaten so unter Druck?In den letzten Wochen habe der Abgabedruck noch einmal zugenommen. Die Lucid Group-Aktie stehe wie die gesamte Elektromobilitätsbranche extrem unter Druck. Ein Grund hierfür sei u.a. die Schwäche von Trendsetter Tesla. Vor wenigen Monaten noch habe der Elektroauto-Pionier mit einer Bewertung von über 1 Bio. USD zu den wertvollsten Firmen weltweit gehört - aktuell komme das kalifornische Unternehmen "nur" noch auf einen Börsenwert i.H.v. 344 Mrd. USD.Experten würden davon ausgehen, dass der Wettbewerb für die einzelnen Elektromobilität-Start-ups im Jahr 2023 stark zunehmen werde. Viele Automobilhersteller der alten Garde würden ihre Elektroautos ausrollen. Zudem würden viele Marktteilnehmer durch die drohende Rezession eine schwächere Nachfrage nach Elektroautos erwarten. Tesla habe bereits reagiert und die Preise für seine Stromer mehrfach gesenkt.Und Lucid? Lucid-Chef Peter Rawlinson, der einst selbst bei Tesla unter Vertrag gestanden sei, habe noch immer ein hervorragendes Team. Die Autos hätten mehrere Preise eingeheimst und seien stylish wie auch leistungsstark zugleich. Lucid habe die Lieferketten-Problematik zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt getroffen. Genau dann, als Rawlinson mit seinem Team die Produktion habe hochfahren wollen, würden Teile ausbleiben.Von den geplanten 20.000 Air im Jahr 2022 habe sich Lucid verabschieden müssen. Das Produktionsziel sei im August auf 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge gesenkt worden. Das sollte machbar sein, nachdem Lucid im vierten Quartal noch 2.313 Exemplare bauen müsse, um sich ins Ziel zu "retten". Im dritten Quartal seien 2.282 Modelle des Air gebaut worden.Lucids-Investoren und -Kunden würden weiterhin auf das Durchhaltevermögen des Unternehmens vertrauen. Der Staatsfonds von Saudi-Arabien halte 60% der Anteile. Eine Tochtergesellschaft des saudischen Fonds habe vor Kurzem zugestimmt, Lucid-Aktien im Wert von 915 Mio. USD zu kaufen. Alles hänge aber daran, ob es Lucid schaffen werde, die Produktion hochzufahren und die hohe Anzahl an Vorbestellungen zu erfüllen. Nach wie vor lägen rund 34.000 Orders vor.Grundsätzlich habe Lucid nach wie vor ein gutes Team, die Produkte würden Lust auf mehr machen. Viele negative Nachrichten sollten bereits im Kurs eingepreist sein - und dennoch sei noch kein Boden in Sicht. Erst sobald Trendsetter Tesla den Sturzflug beendet habe, würden auch die Newcomer der Branche halt finden.