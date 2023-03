NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

8,53 USD -1,04% (02.03.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (03.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID), senkt aber das Kursziel von 12 auf 11,50 USD.Er habe das Modell des Unternehmens nach den Q4-Ergebnissen aktualisiert, so der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lucids "weicher" Ausblick für 2023 habe Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Nachfrage/Reservierungsgespräche aufgeworfen, die mit dem verzögerten Produktionshochlauf im letzten Jahr, einem gewissen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und einer langsameren Dynamik beim Markenaufbau zusammenhängen würden, die das chinesische Unternehmen in Angriff nehme. Die gute Nachricht sei, dass die Produktionsbeschränkungen von Lucid anscheinend weitgehend behoben seien.Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Lucid Group-Aktie bestätigt und das Kursziel von 12 auf 11,50 USD reduziert. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:8,092 EUR +0,37% (03.03.2023, 11:51)