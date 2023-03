NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

7,55 USD -7,25% (28.03.2023, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (28.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der US-Elektroautohersteller sei mit einem 2023er-KUV von rd. 10 sehr hoch bewertet und schreibe nach wie vor rote Zahlen. Das Unternehmen sitze zwar auf einem recht soliden Liquiditätspolster von ca. 1,5 Mrd. USD, müsse aber schnell auch was ändern und endlich Gewinne erzielen. Das werde im aktuellen Umfeld aber nicht leicht sein. Die Lucid Group-Aktie sei teuer und der Abwärtstrend sei weiterhin intakt. Das Papier sei kein Kauf, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.03.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:6,965 EUR -7,56% (28.03.2023, 22:02)