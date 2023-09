Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Im laufenden Jahr hinke der E-Mobility-Newcomer Lucid einmal mehr den Analystenerwartungen und eigenen Prognosen hinterher. Der US-Autobauer drohe aufgrund schwacher Produktions- und Auslieferungszahlen in H1 das bereits nach unten korrigierte Absatzziel für 2023 zu verfehlen. Um weiter zu wachsen, gehe Lucid nun aber in die Offensive.Wie Chefingenieur Eric Bach in einem Interview mit "CNBC" erzählt habe, beschäftige sich Lucid derzeit intensiv mit China, dem weltgrößten Markt für E-Mobilität. Ein Einstieg solle folgen. Bisher gebe es aber noch keinen konkreten Zeitplan, man arbeite an einer Strategie. Zu den Aussagen passe auch eine neue Personalie bei Lucid. Erst kürzlich sei mit Zhu Jiang, ehemalige Nio-Führungsperson, ein Mann mit massig China-Expertise angestellt worden.Neben dem neuen Markt plane Lucid aber auch, in neue Preissegmente vorzustoßen. Für 2026 habe Bach ein mittelgroßes Auto bestätigt. Zudem könnte Lucid eventuell in den Massenmarkt mit Preisen um die 20.000 Dollar einsteigen. Das sei allerdings noch Zukunftsmusik. Für solche Preise benötige man eine stabile und fähige Lieferkette.DER AKTIONÄR sei weiterhin von der Technologie und der Produktpositionierung des Unternehmens im EV-Rennen angetan. Die Amerikaner würden sich zunächst ihren Marktanteil im Premium-Segment der USA sichern, bevor sie in umkämpftere Märkte und Preissegmente vorstoßen würden. Bis das Mittelklasse-Modell anstehe, dürften auch die kostenintensive Rabattschlacht dort nachgelassen haben. Auf der Gegenseite würden jedoch die weiterhin hohen Verluste bei gleichzeitig schwacher Nachfrage belasten.Daher ist die Lucid Group-Aktie aktuell nur für die Watchlist geeignet, ein Einstieg drängt sich nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link