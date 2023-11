Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) von "buy" auf "hold" herab.Obwohl Needham das Potenzial von LCIDs kürzlich vorgestelltem Gravity SUV positiv einschätze, fehle dem Unternehmen genügend Vertrauen in die kurzfristige Nachfrage, um die Stückzahlen zu steigern. Needham merke außerdem an, dass es für Lucid schwierig sei, eine überzeugende Argumentation für die Monetarisierung ihrer branchenführenden EV-Effizienztechnologie an einen OEM für den Massenmarkt zu liefern, basierend auf dem Versuch, den Deal mit Aston Martin zu berechnen.Während Lucid an der Entwicklung einer preisgünstigeren/leistungsschwächeren Technologie arbeite und das Unternehmen optimistisch sei, dass es angesichts seiner Marktführerschaft im Bereich der EV-Effizienz erfolgreich sein werde, sehe Needham auch eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Ankündigung einer Lizenzierung für den Massenmarkt/einen höheren absoluten Dollarwert in naher Zukunft, so die Analysten in einer Research-Note.Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Lucid Group von "buy" auf "hold" zurück. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze Lucid Group-Aktie: